Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Erol Bulut'un öğrencileri, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş ise oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün mü? 2020-2021 FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecan dozu yüksek geçecek Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.