Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün mü? 2020-2021 FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu karşılaşma ile 352. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 26 maçtan sadece 5'ini kazandı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün mü? 2020-2021 FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Erol Bulut'un öğrencileri, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş ise oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı bugün mü? 2020-2021 FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Heyecan dozu yüksek geçecek Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 352. RANDEVU
Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maç��nda sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.
SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN
Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.
Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.
BEŞİKTAŞ, SON 26 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.
Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)