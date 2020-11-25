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Son dakika | Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Son dakika | Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıkladı. Denizlispor ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Prosinecki'nin sözleşmesinin yalnızca bu sezonun alacakları karşılığı feshedildiği belirtildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.



Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.

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Son dakika: Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosineckiden veda sinyali: Sonuçları olacaktır! SON DAKİKA: YUKATEL DENİZLİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBERT PROSİNECKİ'DEN VEDA SİNYALİ: SONUÇLARI OLACAKTIR!
Denizlispor - Turgutluspor maç sonucu : 1-2 DENİZLİSPOR - TURGUTLUSPOR MAÇ SONUCU : 1-2

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