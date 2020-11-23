23 Kasım 2020, Pazartesi
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Juventus'a kötü haber! Merih Demiral sakatlandı

(Serie A) takımlarından , kadrosunda bulunan milli futbolcu 'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Juventus'a kötü haber! Merih Demiral sakatlandı

Juventus kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 22 yaşındaki Demiral'ın, Juventus Sağlık Kliniği "J Medical"de MR tetkikinin yapıldığı ve sağ iliopsoas kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, Merih Demiral'ın beklenen iyileşme süresinin 10 gün olduğunu bildirdi.

Demiral, siyah-beyazlı takımın, geçen cumartesi Cagliari ile evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika mücadele etmişti.

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Juventusun Merih Demiral için istediği bedel belli oldu JUVENTUS'UN MERİH DEMİRAL İÇİN İSTEDİĞİ BEDEL BELLİ OLDU

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