21 Kasım 2020, Cumartesi
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Hulk'tan transfer açıklaması: Türkiye'den teklif aldım

Son dakika haberine göre; Devre arası forvet hattına takviye yapmak isteyen , Brezilyalı yıldız 'u listesine aldığı iddia edilirken, yıldız oyuncu 'den teklif aldığını doğruladı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Hulk'tan transfer açıklaması: Türkiye'den teklif aldım

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da Hulk harekatı başladı. Gelecek ay Çin'den ayrılacağı bilinen ve serbest oyuncu statüsüne geçecek Brezilyalı golcü, kendisine gelen teklifleri açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Rus kulübü Zenit'in de Hulk'a resmi teklif yaptığı ifade edilirken, Porto'nun da yıldız golcüyü istediği kaydedildi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF..."

Öte yandan Hulk, transferine ilişkin yaptığı konuşmada, "Brezilya, Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler alıyorum. Çin de benim için bir opsiyon. Her gün yeni transfer teklifleri alıyorum. Şükürler olsun piyasada çok ünlü bir adım var." dedi.

4 KULÜP ÇOK İSTİYOR

Bununla beraber Rus basını konu ile ilgili yazdığı haberde Hulk'u en çok isteyen takımların Zenit, Porto, Galatasaray ve Sao Paolo olduğunu okuyucularına aktardı.

5 sezondur Çin'de Shanghai SIPG forması giyen 34 yaşındaki Hulk, 143 maçta 75 gol attı ve 54 asist yaptı.

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