Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre; Son günlerde artan koronavirüs vakaları futbolu da vurdu. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.