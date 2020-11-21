21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; Son günlerde artan vakaları futbolu da vurdu. Süper Lig ekiplerinden 'da Başkan Ali Çetin'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA