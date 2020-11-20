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Son dakika | Kasımpaşa'nın 7 oyuncusu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... ekibi , yapılan son testler sonucu toplam 7 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika | Kasımpaşa'nın 7 oyuncusu koronavirüse yakalandı

üper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Daha önce Hatayspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Rizespor başta olmak üzere bir çok takım, oyuncularının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Son olarak Kasımpaşa Kulübü de, toplamda 7 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, her hafta rutin uygulanan testler sonucunda 5 oyuncunun testlerinin pozitif çıktığı ayrıca ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş 2 futbolcu da daha olmak üzere toplam 7 oyuncunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kasımpaşa olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimizle her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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