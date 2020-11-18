Olmadı: A Milli Takım turnuvaya veda ederek C Ligi'ne düştü
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası millilerimiz UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düştü.
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UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız Macaristan'da deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada David Siger ve 90+5'te Varga kaydetti.
C LİGİ'NE DÜŞTÜK
Bu sonuçla birlikte Macaristan 11 puana yükseldi ve 3. Grubu lider tamamladı. 6 puanda kalan millilerimiz, Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesiyle birlikte ikili averajdan dolayı sonuncu oldu ve C Ligi'ne düştü.
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