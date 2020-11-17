TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

Türk futbolu bir haftadan bu yana 'hükmen yenilgi'yi tartışıyor. Covid-19 salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması gündemde.

Bu konuya bazı kulüpler sıcak yaklaşırken, "Kesinlikle olmaz, karşıyız" diyenler de var. Son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu verecek. Hürriyet'in özel haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bu konuda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in fikirleri ise şu şekilde:

"Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim."

"Ve başkanlarımıza da, "Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz" dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim."

"Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak."

'KIMILDAYACAK HALİMİZ YOK'

"Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. "Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında."