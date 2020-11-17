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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: TFF ve BeIN Sports anlaştı

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, ile beIN arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: TFF ve BeIN Sports anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu'nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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