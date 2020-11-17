Macaristan Türkiye maçı bugün mü? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Macaristan mücadele edecek. Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada. Peki, Macaristan Türkiye maçı bugün mü? Milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak maç 18 Kasım Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.