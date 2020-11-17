Son dakika | Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 1 futbolcunun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kovid-19'a yakalanan oyuncunun evde izolasyon sürecinin başladığı vurgulandı.
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Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 1 futbolcunun koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kovid-19'a yakalanan oyuncunun evde izolasyon sürecinin başladığı vurgulandı.