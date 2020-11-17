Merih Demiral'dan sonra Juventus'a bir Türk daha
İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ın genç savunmacısı Merih Demiral'in formasını giydiği Juventus'a transfer olabilir.
6.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEMİŞTİ
Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi.
Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.
MİLAN'IN SON TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.
JUVENTUS HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NA AÇIK ÇEK
Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı.
Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.