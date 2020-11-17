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Merih Demiral'dan sonra Juventus'a bir Türk daha

İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu, A 'ın genç savunmacısı Merih Demiral'in formasını giydiği Juventus'a transfer olabilir.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha
İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

6.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEMİŞTİ

Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

MİLAN'IN SON TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

JUVENTUS HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA AÇIK ÇEK

Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.

Merih Demiral'den sonra Juventus'a bir Türk daha

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