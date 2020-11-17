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Galatasaray'ın transfer listesinde 3 yıldız var: Kenan Karaman, Salih Uçan ve Onyekuru...

'da ’in Ocak hedefi, orta alanı ve kanatları güçlendirmek. Tecrübeli hoca, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve 'la beraber Onyekuru'yu kadroda görmek istiyor.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Galatasaray'ın transfer listesinde 3 yıldız var: Kenan Karaman, Salih Uçan ve Onyekuru...

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen G.Saray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi

'I ÇOK İSTİYOR
TECRÜBELİ hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan . Sezon sonunda F.Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

SEZON SONUNDA SERBEST
Terim'in ikinci gözdesi 'da büyük bir çıkış yakalayan … Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir.

KİRALIK VEYA TAPUSUYLA!
TRANSFER listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
LİGDE bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

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