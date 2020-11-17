Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan iddialı açıklama: Bizi şampiyonluk kesmez

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte açıklamalar: Takımdaki oyuncu yapısına ve defosuna hakimiz. Futbolcu olarak da Emre'nin hocası olmak kolay değildi. Özel oyuncular bazen farklı davranılmayı beklerler. Gökhan-Caner özel oyuncular.

ONLAR DA BİZİ ÇOK İYİ TANIYOR

BAZEN tolere edebileceğimizi de biliyorlar. Bizim yabancı oyuncularımız içinde kaptanlık yapan çok oyuncu var. Ben rakip olsam en çabuk bunlar kafayı kaldırır diye düşünürüm.

ŞAMPİYON OLALIM GERİSİ BOŞ!

F.Bahçe'ye 2.'lik yetmez, bazen şampiyonluk da yetmez. Detaylara fazlaca hakimiz. Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Mevcudun içinden gidiyoruz. Bu sene şampiyon olalım gerisi tatlı dertler.

GALATASARAY'A GÖNDERME!

BİZİ en çok Mert Hakan transferi zorladı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık! F.Bahçe'nin gücü olmasaydı, bu oyuncuları buraya getiremezdik. Gücümüz F.Bahçe'den geliyor.

SAMANDIRA'NIN LİDERİ EROL BULUT'TUR!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu dün önemli açıklamalara imza attı. Belözoğlu, "Ben ön planda olmak istemiyorum. Sezon sonunda yardımcı oyuncu Oscar adayını kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, "Bizim görevimiz, Erol Bulut'a en rahat çalışma ortamını sağlamak. Bunun bilincinde bir ekibimiz var ve Fenerbahçe'nin başarısı dışında hiçbir düşüncemiz yok. Erol Bulut ile aramızın bozulmasına imkan yok. Her şeyi konuşuruz. Ama ikimiz de takımın iyiliği için konuştuğumuzu biliriz" diye konuştu. Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü, "Erol Bulut takım arkadaşım oldu, Newcastle'da 2.5 ay ev arkadaşım oldu. Oyuncuyken hocalığımı yaptı. Şimdi de birlikte çalışıyoruz. Daha ne olsun! Samandıra'nın lideri Erol Bulut'tur" şeklinde konuştu.

PUAN DURUMUNA GÖRE PRİM!

Belözoğlu, "Yeni bir prim sistemi oluşturduk. Galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe'nin beklediği bir tablo var. Ligde o tabloya göre bir prim sistemimiz var" dedi.

SELÇUK ŞAHİN KOORDİNATÖR!

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, eski futbolcuları Selçuk Şahin'in idari koordinatörlük görevini üstleneceğini belirtti.

DİRAR'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜK

EMRE Belözoğlu, Dirar'ın gönderilmesi konusunda Erol Bulut ile görüştüklerini belirterek, "Dirar takımdan ayrı çalışıyor, resmi bir tebliğimiz olmadı. Menajeriyle de görüştük. Sportif kararlar hocayla oturup verdiğimiz kararlar" dedi.