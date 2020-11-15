Oumar Niasse Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı isteği üzerine forvet transferini ocak ayında bitirmek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda akıllara gelen ilk isimse Oumar Niasse oldu.

NİASSE, BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig geçmişi olan ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la kontratının bitince boşa çıkan Oumar Niasse için girişimlere başladı. Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.

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