15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Oumar Niasse Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Oumar Niasse Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

'ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, 'ın kadroya bir golcü katılmasını istemesinin ardından ile görüşmelere başladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2020
ABONE OL
Oumar Niasse Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı isteği üzerine forvet transferini ocak ayında bitirmek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda akıllara gelen ilk isimse Oumar Niasse oldu.

NİASSE, BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig geçmişi olan ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la kontratının bitince boşa çıkan Oumar Niasse için girişimlere başladı. Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden bomba açıklamalar: Cenk Tosunu istiyorum BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'DEN BOMBA AÇIKLAMALAR: CENK TOSUN'U İSTİYORUM

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA