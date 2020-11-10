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Son dakika:Galatasaray'da şok ayrılık: O isimle yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ile yollarını ayırdı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika:Galatasaray'da şok ayrılık: O isimle yollar ayrıldı!

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

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