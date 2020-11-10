Son dakika:Galatasaray'da şok ayrılık: O isimle yollar ayrıldı!
Son dakika haberi...Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.
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Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."
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