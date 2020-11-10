Son dakika: Galatasaray'da seçim kararı! Tarih açıklandı

GALATASARAY'DA BURAK ELMAS BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray'da yönetim kurulunun 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere aldığı seçim kararının ardından Burak Elmas, başkanlığa adaylığını açıkladı.



Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Bilindiği üzere 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski başkanı Metin Öztürk de Galatasaray başkanlığına adaylığını duyurmuştu.





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