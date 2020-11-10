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Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. İlk teknik direkötürlük deneyimini Gençlerbirliği Kulübünde yaşayan Nobre, takımının başında çıktığı 7 maçta tek galibiyet alabildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

7 MAÇTA TEK GALİBİYET ALDI

Açıklamada, "Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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