Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon Havaalanına gelen Abdullah Avcı'yı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Çiçek ve tezahüratlarla karşılanan Avcı'ya taraftarlar sevgi gösterisinde bulunurken, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.