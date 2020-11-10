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Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör 'yı, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Bugün 'a gelen deneyimli teknik adam, yarın bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Abdullah Avcı'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Türk Hava Yollarına () ait uçak ile saat 18.30 sıralarında Havaalanına gelen 'yı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Çiçek ve tezahüratlarla karşılanan Avcı'ya taraftarlar sevgi gösterisinde bulunurken, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.

Teknik ekibinde yer alan yardımcılarını antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için dün kente gönderen Avcı, oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanına ise yarın çıkacağı belirtildi.

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