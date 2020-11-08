Süper Lig 8. hafta karşılaşması | Yeni Malatya 2-0 Yukatel Denizlispor maç sonucu
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Yeni Malatya bu sonuçla son 3 haftada 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.
Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (Yeni Malatya - Yukatel Denizlispor ÖZET)
4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.
8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakika Denizlispor'da Aissati'nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed'in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
63. dakikada baskısını artıran Denizlispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic'in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
78. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.
88. dakikada Denizlispor'da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski'nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.