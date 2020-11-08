Süper Lig 8. hafta karşılaşması | Yeni Malatya 2-0 Yukatel Denizlispor maç sonucu



Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (Yeni Malatya - Yukatel Denizlispor ÖZET)

4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.