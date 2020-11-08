Süper Lig 8. hafta karşılaşması | Kayserispor 0-1 Hatayspor maç sonucu

Süper Lig'de 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.