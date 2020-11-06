İstanbul'da Formula 1 hazırlığı

YARIŞLARA 1 HAFTA KALA GARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Takımların yarış sırasında kullanacakları malzemelerin geldiğini söyleyen Vural Ak, "5 günümüz kaldı. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Takımlar lojistik olarak İstanbul'a gelmeye başladı. 7 büyük Jumbojet ile hassas kargolar geliyor. 400 tırla da takımların diğer ekipmanları geliyor. Yarışa 1 hafta var garajlarımız dolmaya başladı. Perşembe günü pilotlar arabalarını kullanmadan pisti tanımak için yürüyecekler, bisiklete binecekler. Cuma günü arabalarla ilk antrenmana çıkacaklar. Onlarda da çok büyük bir heyecan var. 20 pilotun 17 tanesi bu piste hiç adım atmadı. 3 tanesi de daha önce kullandı ama onlar da 9 sene geçti aralarından. Hem arabalar çok hızlandı hem de burayı unuttular tabi. Asfaltın hamuru farklı olduğu için arabaların yol tutuşunu arttıracak. Arabalar da hibrit teknolojisine geçtiği için çok daha hızlandı. Benim tahminim pist derecemiz bir 5 saniye aşağıya gelecek. Formula 1'de 5 saniye bir 10 yıllık teknolojiyi gösterecek" şeklinde konuştu.