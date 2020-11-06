06 Kasım 2020, Cuma
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini koronavirüse yakalandı

Daha önce 'de 'ı da çalıştıran ve yabancı hocalar arasında sarı kırmızı tribünlerle arasından ayrı bir bağ olan Milli Takım Teknik Direktörü 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini koronavirüse yakalandı

2013/14 sezonunda 'ı çalıştıran, Sarı Kırmızılı ekip ile 'nı kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde de 2. tura yükselen İtalyan teknik adam 'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

GÖNÜLLERİN ADAMI MANCINI

döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.

İTALYA'DAN AYRILMADI

'da corona virüsü salgının hızla yayılması ve günden güne vakanın artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada çocukluk arkadaşının da corona virüsü testinin pozitif çıktığını, İtalya'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti.

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