Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini koronavirüse yakalandı

İTALYA'DAN AYRILMADI

İtalya'da corona virüsü salgının hızla yayılması ve günden güne vakanın artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada çocukluk arkadaşının da corona virüsü testinin pozitif çıktığını, İtalya'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti.

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