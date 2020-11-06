Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini koronavirüse yakalandı
Daha önce Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran ve yabancı hocalar arasında sarı kırmızı tribünlerle arasından ayrı bir bağ olan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
2013/14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran, Sarı Kırmızılı ekip ile Türkiye Kupası'nı kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde de 2. tura yükselen İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
GÖNÜLLERİN ADAMI MANCINI
Ünal Aysal döneminde gönderilen Mancini, 9 milyon euro tazminat hakkı olmasına rağmen "Kulüp bu durumdayken para almam" diyerek gönülleri feth etmişti.
İTALYA'DAN AYRILMADI
İtalya'da corona virüsü salgının hızla yayılması ve günden güne vakanın artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada çocukluk arkadaşının da corona virüsü testinin pozitif çıktığını, İtalya'dan ayrılmayı düşünmediğini söylemişti.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)