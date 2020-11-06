Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde geçen Gaziantep Fk, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirdi ve Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
GAZİANTEP PUANINI 11 YAPTI
Gaziantep FK Beşiktaş'ı 3-1 yenerek 8 maç sonunda puanını 11'e yükseltti.
Gaziantep FK'nın gollerini 44. dakikada Kevin Mirallas, 63. dakikada Muhammet Demir ve 90+8'de Kenan Özer attı. Beşiktaş'ın tek golü ise 61. dakikada Larin'den geldi.
Siyah-beyazlılar ligde 7 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 8 karşılaşma sonunda puanını 11'e çıkarttı.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.