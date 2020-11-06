06 Kasım 2020, Cuma
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Beşiktaş Necip Uysal'ı kadrodan çıkarttı

, maçı öncesinde rahatsızlık geçiren 'ın kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Necip Uysal'ın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Beşiktaş Necip Uysal'ı kadrodan çıkarttı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

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