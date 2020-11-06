Gaziantep FK-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'i 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ekiplerin sahaya çıkacakları 11'ler belli oldu.
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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar ligde 6 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 7 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı.
Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica cezasını doldurdu ve takımının başında olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.