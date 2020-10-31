Süper Lig 7. hafta karşılaşması Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Ligde şu ana kadar 5 maça çıkan ve sadece deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, bunun dışında bir beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla 20. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

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MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

16. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Hakem Turgut Doman, Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Sousa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu iki direğin birleştiği sol üst köşeden son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, kale sahası içindeki Motta'nın kafa vuruşu sonrası top üstten auta çıktı.

44. dakikada konuk ekip, yakaladığı kontra atakla tehlike oluşturdu. Maxim'in pasıyla Dicko ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda çektiği şutu kaleci Nordfeldt iki hamle de kurtararak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Polomat'ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-1



67. dakikada ceza sahasına giren Maxim savunmanın arasından sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Maxim'in vuruşunda kaleci Nordfelt topu uzaklaştırdı.



88. dakikada Soner'in ortasında Ayite'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.



90+2. dakikada Candeias'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşu az farkla üstten auta gitti.





İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım



GaziantepFK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

Sahasında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, iç sahadaki son 3 puanını geçen sezon 14 Haziran'da İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.