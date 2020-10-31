Göztepe Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı!

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Süper Lig ekibi Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu duyurdu.

Göztepe'nin sosyal medyasından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."