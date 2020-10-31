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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Son dakika: Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre 'da alınan kötü sonuçların ardından   ile yollar ayrıldı. Eddie Newton son olarak sahasında konuk ettiği 'dan 4-3'lük bir mağlubiyet almıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi. Yönetim kurulu kararının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bordo-mavili ekip, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.

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