Son dakika: Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi. Yönetim kurulu kararının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bordo-mavili ekip, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.

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