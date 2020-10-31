Son dakika: Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Son dakika haberine göre Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Eddie Newton son olarak sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'dan 4-3'lük bir mağlubiyet almıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
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A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi. Yönetim kurulu kararının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bordo-mavili ekip, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.
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