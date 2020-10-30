İşte Türk futbolunun kurtuluş reçetesi!

Ateş, "Ödemeleri bir disiplin altına aldığınız zaman bu içinden çıkılmaz bir sorun değil. Kolay değildi, elbirliğiyle bu işin üstesinden geldik. Sorun çözüm buldu. İnşallah yakında ilan edilecek. Dönen bir çark oluşacak. Herkesin ayağını yorganına göre uzatacağı bir dönem olacak. Bu, kulüp yönetimlerini de çok rahatlatacak. Sağlıklı bir şekilde finanse edilmiş sporumuzdan çok daha yeni gençler, şampiyonlar yetiştirebiliriz" dedi. Hayırlı olsun. Bu sadece Türk futbolu için değil, ekonomi için de dönüm noktası.

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