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Yönetimin Fatih Terim'le barışma hediyesi Onyekuru

Monaco'da kalan Onyekuru ile önceki görüşen Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Nijeryalı yıldızla yeniden anlaştı. Yönetimin dün de Fransız kulübüyle temas kurduğu ve kiralama konusunda olumlu adımlar atıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Yönetimin Fatih Terim'le barışma hediyesi Onyekuru

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'le yapılan toplantı sonrası hiç vakit kaybetmeden Nijeryalı yıldız için bir kez daha harekete geçti. Yaz döneminde transferi bir türlü gerçekleşmeyen genç futbolcu, Monaco'da kadro dışı kalırken, Fransız gazetelerinde oyuncunun tekrar kiralanacağı haberleri yer aldı. Onyekuru'nun gelişimini tamamlayamadığı için Kovac tarafından gözden çıkarıldığı ifade ediliyor. Galatasaray Yönetimi de bu süreci fırsat bilip işi bitirmeye karar verdi. İlk olarak bir kez daha Henry Onyekuru ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, A'dan Z'ye tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

AYNI TUTUM DEVAM EDERSE...
Galatasaray Yönetimi'nin dün de Monaco ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu görüşmede Onyekuru'nun yeniden kiralanması konusunda olumlu adımlar atıldığı belirtiliyor. Kiralama ücreti ve zorunlu satın alma maddesiyle ilgili pazarlıklarda da Fransız kulübünün pozitif tutumunu sürdürmesi halinde, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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