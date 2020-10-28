Cristiano Ronaldo'dan kötü haber! Kovid-19 testi pozitif çıktı

Juventus forması giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif çıktı. Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabeu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.