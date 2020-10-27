Barcelona Başkanı Josep Bartomeu istifa etti

Barcelona'da son dönemde yaşanan krizler, Başkan Josep Bartomeu'nun istifasını getirdi.

İspanyol devinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sezon başında ayrılmak istemiş ancak yönetimin vetosuna takılmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden Barça-Messi krizi tatlıya bağlanmasa da süper yıldız 1 yıl daha takımda kalmaya karar vermişti.

O dönem Bartomeu'ya istifa etmesi yönünde büyük baskı uygulanmıştı ancak deneyimli futbol adamı görevine devam etmişti.

Barcelona'daki kötü gidişat durmadı. Ligde önce Sevilla beraberliği ardından Getafe deplasmanında bırakılan 3 puan sabırları taşırdı. Son olarak ise Nou Camp'ta ezeli rakip Real Madrid'e 3-1'lik skorla boyun eğildi.

Yaşanan bu sürecin ardından Başkan Josep Bartome görevinden ayrıldı. İstifa haberi kulübün resmi kaynaklarından açıklandı.

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