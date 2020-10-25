Fenerbahçe-Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan Çakar, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Çörekçi, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe.

LİGDE 94 KEZ KAPIŞTILAR

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi.



Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.



Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.