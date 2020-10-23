İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı
Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak. İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı.
Futbolda Süper Lig'de 6. hafta, TFF 1. Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül
Not: MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması, konuk ekipte çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması nedeniyle ertelenmiştir.
TFF 1. LİG
Yarın:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Giresunspor (Bornava Aziz Kocaoğlu)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
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