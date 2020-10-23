Beşiktaş’a Adem Ljajic müjdesi! Denizlispor maçında sahada olacak

Yapılan 1.5 saatlik antrenmanda da herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenilen Ljajic'in, karantina altında olan Mensah'ın yerine pazartesi günkü karşılaşmada oynamayı çok istediği öğrenildi. Teknik heyetin de Sırp yıldızı, ilk 11'e koymayı düşündüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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