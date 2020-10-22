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Fenerbahçe, Panathinaikos'a mağlup oldu

Son dakika haberleri... Basketbol 5. hafta maçında Beko, deplasmanda temsilcisi OPAP'a 82-68 yenildi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020
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Fenerbahçe, Panathinaikos'a mağlup oldu

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.

Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı.

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