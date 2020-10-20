Fatih Terim'den iptal olan gol için hakemlere tepki

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede 1-1 devam ederken sarı kırmızılı takımın 1 golü VAR kararı ile iptal edildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyonu yorumladı.

TERİM'DEN SERT ELEŞTİRİ

Hakemleri eleştiren Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim, "Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri Ryan Babel'in o eli kaçırma şansı yok! Tırnak iptali oldu." ifadelerine yer verdi.



"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." diyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı Terim, "Tam bir tarafı hallederken, hiç beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer 10 kişiyle uğraşmaya başladık. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."" dedi.

Terim sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)