20 Ekim 2020, Salı
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Altay'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberleri... 1'inci Lig ekibi ; 8 futbolcu, , 2 teknik heyet çalışanı, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel olmak üzere toplamda 15 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vakaların ligde yarın oynanacak Altınordu - Altay maçını ise etkilemeyeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Altay'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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