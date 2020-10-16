Trabzonsporlu Serkan Asan devlerin radarına girdi

Joao Pereira'nın sakatlığı sürecinde ligin ilk 3 maçında 11'de olan, son Gaziantep FK mücadelesinde de kulübeden oyuna giren Serkan Asan, Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başladı. Bordo-Mavili kulübün altyapısının yeni armağanı olan ve geçen sezondan beri üstüne koyarak giden 21 yaşındaki sağ bek, Ümit Milli Takım'ın oynadığı İngiltere maçında radardaydı. Ay- Yıldızlı gençlerimizin 2-1 kaybettiği karşılaşmada 90 dakika görev yapan Serkan, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi.

Getafe, Freiburg ve bazı İngiliz kulüplerinin takip ettiği Serkan'ın Milli maçta da mercek altına alındığı öğrenildi. Karşılaşmayı izleyen Alman, İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının, her iki ekipten pek çok futbolcunun performansını gözlemlediği belirtildi.