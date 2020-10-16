Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şöyle;



"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."