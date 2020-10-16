Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre: Trabzonspor, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinde 1 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
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Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şöyle;
Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı açıklandı. Bordo mavililer, yarın Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."