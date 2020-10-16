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Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre: , futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinde 1 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı açıklandı. Bordo mavililer, yarın 'le karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

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