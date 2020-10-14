Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları...
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Eueroleague macerasına hızlı giriş yapan Fenerbahçe Beko, Türk derbisini kazanarak moral elde etti. Turnuvanın iddialı takımları arasında yer alan CSKA Moskova takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'da hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague 3. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Euroleague'deki ilk iki maçını kazanan temsilcimiz, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları...
FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı bu akşam 20:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.
CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.
FENERBAHÇE BEKO'NUN 540. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.