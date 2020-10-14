Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague 3. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Euroleague'deki ilk iki maçını kazanan temsilcimiz, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe CSKA maçı canlı izleme yolları...

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı bu akşam 20:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.