Galatasaray'ın yıldızı Marcao milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attı mı?
Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın cuma günü oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı oyuncu Marcao'nun milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu haberler üzerine Dervişoğlu sosyal medya adresinden açıklama yaptı.
Galatasaray ile Ümit Milli Takımımız, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray maçın haberini resmi internet sitelerine girerken mücadelenin 0-0 bittiğini duyurdu. Ancak maçın tamamlanmadığı ortaya çıktı.
Galatasaraylı Marcao'nun milli oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attığı, 70. dakikada sahanın karışmasının ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın takımı sahadan çektiği öğrenildi. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
GALATASARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINA GÖRE 2. YARI 27 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşımlar yapılırken 18:03'te 2. yarı başladı duyurusu yapıldı. 27 dakika sonra (18.30) ise maçın bittiği belirtildi.
MAÇIN ERKEN BİTİRİLME SEBEBİ...
Yağmur yağışının artması sebebiyle kayarak müdahalelerin çoğalmasının başka gerginliklere sebebiyet vermemesi için mücadelenin erken bitirildiği gelen bilgiler arasında.
Marcao'nun tokat attığı iddia edilen genç oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden açıklama yaptı. Dervişoğlu yaptığı paylaşımda "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımz maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun Dervişoğlu'na tokat atmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter'da "MarcaoCezasızKalamaz" hastagi Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.