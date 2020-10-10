Galatasaray'ın yıldızı Marcao milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attı mı?

Marcao'nun tokat attığı iddia edilen genç oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden açıklama yaptı. Dervişoğlu yaptığı paylaşımda "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımz maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim" dedi.