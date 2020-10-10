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BB Erzurumspor: 2 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU

, Süper Lig'e verilen milli arada Büyükşehir Belediye ile hazırlık maçında karşılaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede BB Erzurumspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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BB Erzurumspor: 2 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi

BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE BB ERZURUMSPOR 1-0 TRABZONSPOR | GOLÜ İZLE

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlandı.

BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE BB ERZURUMSPOR 2-0 TRABZONSPOR | GOLÜ İZLE

Karşılaşma ev sahibi ekibini 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor'un golleri Ömer Şişmanoğlu ve Ricardo Gomes'ten geldi. Trabzospor'un tek golünü ise Bilal Başacıkoğlu kaydetti.

BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE BB ERZURUMSPOR 2-1 TRABZONSPOR | GOLÜ İZLE

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