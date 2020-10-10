BB Erzurumspor: 2 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlandı.

Karşılaşma ev sahibi ekibini 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor'un golleri Ömer Şişmanoğlu ve Ricardo Gomes'ten geldi. Trabzospor'un tek golünü ise Bilal Başacıkoğlu kaydetti.