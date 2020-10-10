BB Erzurumspor: 2 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede BB Erzurumspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
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Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlandı.
Karşılaşma ev sahibi ekibini 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor'un golleri Ömer Şişmanoğlu ve Ricardo Gomes'ten geldi. Trabzospor'un tek golünü ise Bilal Başacıkoğlu kaydetti.