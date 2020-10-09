09 Ekim 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarılar diledi

Başkan , Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Altı Kızlar 'nda 'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarılar diledi

Başkan Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.

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