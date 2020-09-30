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Transfer sezonu ne zaman bitecek? Son günler! 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

sezonu ne zaman bitecek? bu sorunun cevabı milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyor. 'de yeni sezonun başlamasının ardından takımları eksik bölgelerine takviyelerini sürdürüyor. Son dakika transfer gelişmeleri kadar, yaz transfer sezonun biteceği tarih araştırılmaya başladı. İşte, Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Transfer sezonu ne zaman bitecek? Son günler! 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

sezonu ne zaman bitecek? 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'de transfer edilen oyuncular takımlarına katılmaya devam ediyor. Son günlerin en çok merak edilen konuları arasında, 2020-2021 yaz transfer döneminin ne zaman biteceği oluyor. TFF tarafından açıklanan takvimde tarihe yer verildi. İşte, Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de iki hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini daha iyi tespit edebildi. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Ara transfer döneminin tarihleri ise henüz tarafından duyurulmadı.

Bu sene Süper Lig'de yapılan bazı transferler şöyle;

Galatasaray: Etebo, Arda Turan, Emre Kılıç, Omar Elabdellaoui

Alayanspor: Davidson, Khouma Babacar

Göztepe: Dzenan Burekovic, Cherif Ndiaye, Balázs Megyeri

Karagümrük: Jure Balkovec, Enzo Roco, Mevlüt Erdinc, Lucas Biglia, Emiliano Viviano

Beşiktaş: Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Gökhan Töre, Josef, Welinton

Antalyaspor: Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin

Hatayspor: Munir, Isaac Sackey, Aaron Boupendza, Adama Traore, Mame Diouf

Fenerbahçe: Marcel Tisserand, Nazim Sangare, Lemos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Sosa, Valenica, Novak

Kasımpaşa: Kevin Varga, Alan, Ertugrul Taskiran, Julian Jeanvier

Erzurumspor: Arvydas Novikovas, Armando Sadiku, Petrus Boumal

Sivasspor: Jorge Felix, Max Gradel, Fayçal Fajr, Olarenwaju Kayode

Kayserispor: Daniel Avramovski, Aaron Lennon, Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe

Konyaspor: Artem Kravets, Samuel Eduok, Musa Çağıran, Oguz Kagan Güctekin

Gaziantep FK: Cenk Şahin, Alexandru Maxim, Andre

Trabzonspor: Flavio, Anders Trondsen, Marlon, Stiven Plaza, Benik Afobe, Lewis Baker

Gençlerbirliği: Dominik Furman, Salih Dursun, Mattias Johansson, Piris da Motta

Yeni Malatyaspor: Benjamin Tetteh, Jetmir Topalli, Adem Büyük, Christian Cueva, Fernando Zuqui

Denizlispor: Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Fede Varela, Fabiano, Neven Subotic

Ankaragücü: Zvonimir Sarlija, Sahverdi Cetin, Alper Potuk, Idriz Voca, Joseph Paintsil, Luka Adzic

Çaykur Rizespor: Loic Remy, Fabrício Baiano, Dogan Erdogan

Başakşehir: Rafael, Hasan Ali Kaldırım, Boli Bolingoli, Nacer Chadli, Berkay Özcan

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