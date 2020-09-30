Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de transfer edilen oyuncular takımlarına katılmaya devam ediyor. Son günlerin en çok merak edilen konuları arasında, 2020-2021 yaz transfer döneminin ne zaman biteceği oluyor. TFF tarafından açıklanan takvimde tarihe yer verildi. İşte, Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2020-2021 sezonu transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de iki hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini daha iyi tespit edebildi. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.