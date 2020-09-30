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Emiliano Buendia kimdir, kaç yaşında? Emiliano Buendia hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

kimdir, ? Sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. sezonunun son günlerini yaşarken, için yeni iddia ortaya atıldı. Sezonun hızlı takımı olan sarı kanaryalıların 'ye çıkarma yaptığı iddia edildi. Son olarak ortaya atılan isim Emiliano Buendia oldu. İşte, Emiliano Buendia kimdir, kaç yaşında? Emiliano Buendia hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

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Emiliano Buendia kimdir, kaç yaşında? Emiliano Buendia hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

Emiliano Buendia kimdir, kaç yaşında? Emiliano Buendia hangi takımlarda oynadı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe için son ortaya atılan isim Emiliano Buendia'nın adı sosyal medyada gündem oluyor.

Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı! (TRT Spor)

Geçen sezon Premier Lig'de 36 maç | 1 gol - 7 asist

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