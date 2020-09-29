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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Spn dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 29 Eylül 2020 tarihli sevkleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu PFDKya sevk edildi GALATASARAY VE AHMET AĞAOĞLU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verdi.

Ahmet Ağaoğlu ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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