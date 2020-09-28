Fernando Muslera’nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.
SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.
SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.