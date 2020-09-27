Sergen Yalçın 2 yıldız ismi artık kadroda düşünmediklerini açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın iki futbolcu ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Yalçın: "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Takıma yen idahil olan Vincent Aboubakar ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Aboubakar'la gelince konuştuk. Hazır geldi. Şimdi kenarda oturacak. İlerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.