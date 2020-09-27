Sergen Yalçın 2 yıldız ismi artık kadroda düşünmediklerini açıkladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın iki futbolcunun ismini açıkladı ve "artık bizimle birlikte olmayacaklar" dedi. İşte Yalçın'ın maç öncesi yaptığı flaş açıklamalar.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın iki futbolcu ile yolların ayrılacağını açıkladı.
Yalçın: "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullandı.
Takıma yen idahil olan Vincent Aboubakar ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Aboubakar'la gelince konuştuk. Hazır geldi. Şimdi kenarda oturacak. İlerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.